Avviata la sistemazione dei cimiteri. Quasi conclusi i lavori al capoluogo

Conclusi i lavori di rifacimento dei vialetti, delle scalinate e dei locali laterali di servizio del cimitero del capoluogo. Si tratta di uno degli interventi previsti nel pacchetto di adeguamento, riqualificazione e decoro dei cimiteri comunali. Lo stesso camposanto vedrà, a ruota, l’avvio del cantiere per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche che permetteranno entro pochi mesi di collegare agevolmente i tre piani della struttura.

La ditta Ceragioli, appena rimosso il cantiere da Seravezza, lo trasferirà a Basati per dare il via anche lì al recupero dei vialetti cimiteriali. Gli uffici comunali intanto sono al lavoro per la progettazione del medesimo tipo di intervento nel cimitero de La Cappella dove si provvederà, con un intervento ben coordinato con la Soprintendenza, a realizzare la nuova pavimentazione e a riqualificare gli spazi interni e di accesso.

La giunta Alessandrini aveva dichiarato nel proprio programma di mandato di voler riservare una attenzione particolarissima alla cura dei cimiteri comunali, in cui si conservano memorie ed affetti della gente. L’obiettivo è di assicurare nell’ambito dei cinque anni concessi all’amministrazione, un intervento di adeguamento e riqualificazione generalizzato dei cimiteri su tutto il territorio comunale. L’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali, bandito pochi giorni fa, è una tappa di quel percorso di riqualificazione voluto dal sindaco. Anche sul fronte delle barriere architettoniche sono state appena completate due nuove rampe per disabili, così da consentire un facile accesso ai fornetti a Querceta. In questi giorni sarà dato il via alla progettazione di elevatori per accedere anche ai piani superiori.

"Abbiamo messo in atto e abbiamo in programma tutta una serie di interventi piccoli e grandi per far fronte alle necessità strutturali ma anche di accessibilità e di decoro di tutti i nostri cimiteri comunali - commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini - attraverso una pianificazione sistematica che, alla fine di questo quinquennio di governo, consentirà di restituire alla cittadinanza camposanti in ordine e funzionali. E non si creda che ci siamo dimenticati del piccolo cimitero di Cerreta San Nicola: anche per quello, a breve, prenderemo iniziative appropriate".