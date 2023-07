Avrà la delega ai lavori "Il dissesto è un problema Dobbiamo uscirne presto"

È iniziata ieri, con la consegna ufficiale delle deleghe, l’avventura-bis di Stefano Natali in qualità di assessore. Entra in giunta in quota Sinistra Comune, al posto del dimissionario Lucio Lucchesi. Si occuperà di lavori pubblici, arredo urbano, decoro e manutenzioni, sport e agenda digitale. Natali torna dunque in sella dopo uno stop di due anni: dopo la fine del secondo mandato Mungai, in cui aveva ricoperto il ruolo di assessore al bilancio, era stato eletto in consiglio comunali nei ranghi dell’opposizione. Poi, dopo la caduta di Alberto Coluccini e il ritorno al comando del centrosinistra, si era fatto da parte.

Stefano Natali, lei torna a ricoprire un ruolo amministrativo dopo due anni in cui aveva deciso di prendersi una pausa. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a tornare in campo?

"La sindaca Barsotti ha insistito sul mio nome e i compagni di Sinistra Comune mi avevano chiesto di fare questo passaggio. Francamente, non me la sono sentita di tirarmi indietro".

Ha detto di aver comunque seguito l’attività amministrativa per conto di Sinistra Comune… "Non in maniera dettagliata, chiaramente. Da fuori, le cose sono diverse. Mi occupavo per conto della mia lista di alcune questioni amministrative. Ad oggi, non ho ancora un quadro esaustivo della situazione".

È già riuscito a individuare delle priorità?

"La priorità, in questo momento, è chiudere la questione di Quiesa. E poi dovremo dare una sterzata sulla manutenzione del territorio, anche se ci vogliono risorse economiche. Su questo aspetto, ho chiesto un impegno al consigliere delegato (al bilancio, Aldolfo Del Soldato; ndr). E servono più risorse umane perché si consenta all’ufficio tecnico di dare un buon servizio alla comunità, che poi è il nostro obiettivo finale. In questo senso, credo sia indispensabile un piano di assunzioni. Per il resto, credo che sia sempre buona cosa andare in continuità con quanto fatto da chi c’era prima di me, magari aggiustando alcuni dettagli in base a quel che ci riserverà il futuro".

A quattro anni e spiccioli dal suo ultimo giorno da assessore, com’è cambiata la situazione del Comune?

"Il cambiamento drastico è che abbiamo un ente in dissesto, con tutte le difficoltà di chi deve rendere continuamente conto al Ministero, con parametri stretti e rigidissimi. Questo è l’ostacolo vero. Speriamo di poterne uscire nei tempi più rapidi possibile; sarebbe auspicabile in primis per i cittadini. Per il resto, mi sembra che all’interno dell’amministrazione ci sia un buon clima: ci siamo sentiti in queste ore e credo che la squadra sia affiatata. Non era scontato e ne va dato atto alla sindaca Barsotti".

In due anni sono cambiati due assessori, Lucchesi e Mauro, entrambi di Sinistra Comune. Come se lo spiega?

"Le motivazioni sono note, non tocca a me ritornarci".

Daniele Mannocchi