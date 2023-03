Avamposti del Parco Firmato il protocollo

Il Comune e il Parco delle Apuane hanno firmato un protocollo d’intesa per la valorizzazione e lo sviluppo delle zone comunali inserite nell’area protetta. Un patto di fondamentale importanza per il recupero e la riscoperta di alcune importanti funzionalità delle aree comunali, da portare avanti in maniera sinergica e condivisa. L’accordo prevede la concretizzazione dei cosiddetti "Avamposti del Parco" e "Nodi di attestamento", ossia aree comunali attrezzate che rendano possibile la fruizione dell’area protetta del Parco. Questi due punti sono stati individuati nelle località di Tre Scolli e Passo del Lucese, che saranno oggetto di manutenzione del verde e lavori per la realizzazione delle aree di sosta, di aree ricreative attrezzate e di percorsi di collegamento alla sentieristica dell’area protetta, con il miglioramento dei sentieri di accesso al Rondinaio. Inoltre, Parco e Comune hanno stabilito la prossima realizzazione di punti di informazione in due località strategiche, ossia Casoli e Gombitelli. I locali individuati per questa iniziativa sono l’ex scuola elementare di Gombitelli e Villa Murabito a Casoli: per entrambi gli immobili, il Comune ha già avviato l’elaborazione di progetti di valorizzazione e manutenzione.

L’accordo prevede che il Comune si occupi della progettazione e realizzazione degli interventi, mentre il Parco penserà all’allestimento dei luoghi e alla loro gestione. La manutenzione spetterà al Comune per i primi cinque anni, mentre in seguito passerà al Parco. "Per la prima volta nascono politiche di valorizzazione condivisa tra Comune e Parco – commenta l’assessore alla pianificazione territoriale Iacopo Menchetti –; da queste collaborazioni passa la possibilità di generare nuovi servizi e nuova attrattiva per la nostra montagna".