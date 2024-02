Autovelox, 3mila multe in meno. Gli introiti calano del 30%

L’ultima bastonata è di pochi giorni fa, con una cittadina multata di 62 euro dall’autovelox sull’Aurelia per aver sforato il limite di un chilometro. Eppure, in base ai dati raccolti dal Pd, la tendenza è opposta: nel 2023, rispetto all’anno precedente, tra semafori e autovelox ci sono state 3.207 sanzioni in meno e introiti calati di quasi 455mila euro (su un totale di 1,5 milioni), pari al -29,5%. "Il primato – scrivono il consigliere Nicola Conti e la segreteria – è sempre dell’autovelox sullAurelia: nel 2023 ha elargito 11.194 multe per un importo di 1 milione, circa 300mila euro in meno rispetto al 2022. Una tendenza in forte diminuzione se si pensa che nel 2018 dopo la sua attivazione si parlava di oltre 20mila multe, per 2,2 milioni di euro, in circa cinque mesi. È evidente che gli automobilisti si sono adattati, conoscono la posizione e quindi alle brusche frenate seguono rapide accelerazioni passato l’incrocio con via Spirito Santo. Se questa tendenza può renderci felici di una maggior attenzione da parte degli automobilisti – concludono – ci preoccupano invece i conti del Comune che risentiranno di questo minor gettito, pilastro del bilancio dell’ente".