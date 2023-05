Autostrada gratis la domenica Continua lo sciopero dei lavoratori

Autostrada gratis nelle domeniche di maggio dalle 10 alle 17. Alle viste un’altra ondata di scioperi indetti dal sindacato Uil a sostegno della vertenza aperta per il rinnovo dell’integrativo Salt, scaduto da quasi tre anni. "Continueremo a fare questi “regali” all’utenza nei momenti di maggior traffico per tutta l’estate – dicono i sindacalisti – visto che a fare “regali” ai concessionari autostradali ci hanno già pensato i “soliti noti” che hanno previsto i ristori Covid 20202021, al 100% anche senza il raggiungimento del 33% di riduzione del fatturato e senza i limiti massimi previsti per tutte le altre aziende, ma ciò non a carico dello Stato bensì a carico degli utenti con rialzi delle tariffe per i prossimi anni. Questi rincari dei pedaggi autostradali contribuiranno certamente all’incremento dell’inflazione, ma la causa non sarà l’aumento dei salari ma l’espansione degli extraprofitti, come già sta accadendo in molti altri settori dell’economia".