Autorità portuale "Serve buon senso"

Nell’infinita diatriba con Giani e la Regione, il sindaco Del Ghingaro si affida al buon senso. "Il buon senso vorrebbe – scrive su Fb il primo cittadino – che il presidente della regione accettasse la proposta dei quattro sindaci membri di questo importante Ente che hanno indicato l’ammiraglio Giuseppe Tarzia. Buon senso perchè è un suggerimento alto, una personalità con preziose competenze marinare e gestionali sui porti".

Buon senso perchè "il presidente della regione non puó continuare a mortificare i territori con decisioni svincolate dalla collaborazione con i sindaci, che conoscono come nessuno le esigenze delle loro comunità.

Buon senso perchè la contrapposizione tra regione e comuni non è e non sarà utile al raggiungimento dei prospettati obiettivi strategici, istituzionali e politici. Buon senso perchè la legge, come ha dimostrato la recente sentenza del TAR, dà ragione ai sindaci. Buon senso perchè la politica seria e responsabile, che ha a cuore l’interesse dei cittadini e delle imprese, deve avere la meglio sulla politica piccola e sterile che non porta mai bene".