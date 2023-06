Autorità Portuale La mossa di Del Ghingaro Si allea con i sindaci e lancia Giuseppe Tarzia

di Tommaso Strambi

VIAREGGIO

Conoscete la variante di Lüneburg? Chi è avvezzo alle buone letture sicuramente, per gli amanti degli scacchi anche (sebbene si tratti solo di un’invenzione letteraria). "Sì, d’accordo – state pensando –. Ma che cos’è?". Paolo Maurensig, scrittore goriziano deceduto qualche anno fa, la utilizzò come incipit del suo primo romanzo. "Bene, e allora?". Ecco la variante di Lüneburg è una mossa difensiva (detta anche variante del nero). Consiste nel sacrificare un cavallo per prendere due pedoni. Una mossa spiazzante che però altera gli equilibri del gioco, creando scompiglio. Già perché negli scacchi ciò che più conta non è la mossa immediata, ma saper prevedere e immaginare la mossa successiva, soprattutto, quando si sorprende l’avversario.

Proprio come sembra essere la mossa compiuta, martedì, dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, insieme ai sindaci dell’Isola del Giglio (Sergio Ortelli), di Monte Argentario (Arturo Cerulli) e di Campo nell’Elba (Davide Montauti) sulla scacchiera per la nomina del nuovo segretario generale dell’Autorità portuale, dopo l’annullamento di quella compiuta un anno fa dal presidente della Regione Eugenio Giani. Sì, perché, lo scorso 7 giugno, all’indomani della sentenza del Tar, il presidente della Regione Eugenio Giani ’rinnovado’ (come prescritto dai giudici amministrativi l’intera procedura) ha proposto la nomina dell’ex sindaco di Camaiore e suo consulente speciale per le problematiche della Costa, Alessandro Del Dotto. Proposta ritenuta "irricevibile" dal sindaco Del Ghingaro che, a sorpresa (ecco la variante di Lüneburg), ha rilanciato con un’alleanza (fa strano, vero?) con i tre sindaci interessati alla pratica. E ora che succederà? In attesa della contromossa del governatore, lo chiediamo a Del Ghingaro.

Sindaco perché definisce la proposta Del Dotto irricevibile?

"La proposta di Giani è una provocazione. Il tema non è il nome. Quel nome apparentemente è la prima proposta, ma sostanzialmente non è la prima proposta come previsto dalla legge regionale richiamata dal Tar".

Perché?

"Quella di Giani non è una prima proposta perché Del Dotto è incompatibile".

Ma è un avvocato esperto di diritto marittimo?

"Innanzitutto non mi risulta che Del Dotto – come ho evidenziato nella lettera inviata per pec al presidente della Regione – accompagni all’esperienza politica, altrettanta qualificazione professionale nel settore della portualità o comunque in questioni che costituiscono l’oggetto delle funzioni dell’Autorità Portuale regionale. Non solo".

C’è dell’altro?

"Sì, emerge un evidente profilo

di incompatibilità del nominativo che rende la proposta irricevibile".

Come mai?

"L’avvocato Del Dotto risulta aver patrocinato numerose cause instaurate contro il Comune di Viareggio e questo elemento ne evidenzia, appunto, il profilo di incompatibilità".

Quindi?

"Proprio per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio sulla volontà di arrivare ad una risoluzione il più condivisa possibile ci siamo permessi di farci promotori di un’iniziativa congiunta dei sindaci dei quattro Comuni che costituiscono l’Autorità portuale regionale".

Che tipo di iniziativa?

"Nell’intento di apportare un contributo alle decisioni da assumere, nello spirito della leale cooperazione per il raggiungimento di scelte auspicabilmente condivise e gradite ai territori ed agli operatori con i colleghi Ortelli, Cerulli e Montauti, abbiamo proposto al governatore il nome dell’ammiraglio delle Capitanerie di Porto, Giuseppe Tarzia".

Per tutti e quattro sindaci è la persona più adatta?

"Il suo curriculum parla da solo. A questo, poi, tutti e quattro noi riconosciamo, apprezzate capacità professionali, maturate in pluriennali esperienze alla direzione di svariati porti nazionali, unite alle riconosciute competenze organizzative e gestionali, nonché alle capacità personali e di management, rinforzate dalla profonda conoscenza del territorio e delle sue problematiche".

A questo punto?

"Proprio per i profili sottolineati sembrano innegabili i benefici che ne trarrebbe la Regione nel suo ruolo strategico di concorso al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che ispirano le politiche della blue economy in tutti i suoi comparti".

Intanto, questo pomeriggio, Giani parteciperà con l’architetto Rosselli al convegno sull’economia del mare promosso dal Pd. Lei è stato invitato?

"No, mentre Fratelli d’Italia che, sullo stesso tema, farà un convegno la prossima settimana ci ha inviato. Loro non hanno paura di confrontarsi".

Perché il Pd ha questo atteggiamento?

"Perché alcune persone che appartengono a quel partito sono stati attori o attrici del dissesto della città. E la città non dimentica. Ecco perché da otto anni auspico che nel Pd di Viareggio si apra, finalmente, una finestra e si faccia entrare aria fresca e nuova. E si esca da questo regime corporativo che difende solo alcune posizioni personali e non gli interessi della città".