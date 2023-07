Autorità portuale Giani apre all’intesa e (per ora) lascia Rosselli

di Martina Del Chicca

La notizia, apparentemente, è una non-notizia. Nel senso che il presidente della giunta regionale Eugenio Giani non ha nominato il nuovo segretario dell’Autorità Portuale (avrebbe dovuto farlo entro oggi), ma ha scelto di prorogare fino (e comunque "non oltre" come specificato nel decreto firmato ieri) al 20 settembre l’incarico del commissario Alessandro Rosselli, decaduto da segretario per decisione del Tar dopo che il Comune di Viareggio ha impugnato la sua nomina, poiché avvenuta in assenza del gradimento del sindaco Giorgio Del Ghingaro e per questo giudicata illegittima.

Ma questa “non decisione“ potrebbe rappresentare, in realtà una sorta di “patto di distensione“ nella guerra del porto, dopo il siluro del ricorso presentato da Viareggio e la controffensiva regionale con la proposta di affidare all’ex sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto (una spina nel fianco di Del Ghingaro, e viceversa) la guida dell’Authority. Proposta a cui il primo cittadino di Viareggio ha replicato riproponendo, con l’alleanza dei sindaci dell’Isola del Giglio, del Monte Argentario e Campo dell’Elba, l’ex ammiraglio Giuseppe Tarzia, già indicato da Del Ghingaro prima della nomina di Rosselli (come alternativa all’avvocato Fabrizio Miracolo), ma che secondo l’interpretazione della Regione non potrebbe ricoprire il ruolo per sopraggiunti limiti di età. Ovvero per aver già compiuto 65 anni. Sebbene l’annullamento del Tar abbia riportato le lancette indietro e di un anno e mezzo e quindi avendo indicato l’ammiraglio Tarzia nel 2022 all’epoca aveva ancora 64 anni e poteva essere nominato come emerge dalla giurisprudenza amministrativa.

Questi due mesi abbondanti di proroga potrebbero dunque servire a ritrovare l’intesa, perduta prima sulla via del Parco e naufragata sulla rotta del Porto, e ad arrivare ad una nomina condivisa. Il presidente della Regione avrebbe, infatti, potuto proporre un nome, anche non gradito a Viareggio, e poi – in base alla nuova normativa regionale, varata proprio per superare lo stallo sulla nomina che ha tenuto il porto in osteggio per oltre un anno – avrebbe potuto procedere d’imperio. Imponendo un nome, senza curarsi di nessuno. Ma non è andata così, prorogando il commissariamento dell’Authority Giani ha lasciato una porta aperta all’intesa.

In attesa di capire se tra Giani e Del Ghingaro tornerà il sereno, l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi annuncia un’interrogazione ministeriale. "Il rimpallo di responsabilità e la contrapposizione fra le amministrazioni, tutte di sinistra , che si sono succedute negli anni sia in Regione che a Viareggio – dice il deputato di FdI –, sta mettendo in ginocchio gli imprenditori, il turismo e tutti i settori relativi al porto. Bloccare il lavoro di centinaia di lavoratori è un vero e prorpio schiaffo all’economia del Porto e quindi della città tutta, uno sgarbo istituzionale semplicemente inaccettabile". Per questo Zucconi annuncia che presenterà un’interrogazione urgente all’attenzione del vice Ministro ai Trasporti Galeazzo Bignami e del Ministro per le politiche del Mare Nello Musumeci "Per chiedere – conclude – che valutino iniziative da prendere perché il Porto di Viareggio sia liberato da questi impedimenti. Mi pare che questa tragi-commedia debba finire anche solo per rispetto di Viareggio".