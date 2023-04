Autopsia Anziana morì cadendo dalla barella

Sarà effettuata oggi l’autopsia sulla salma della donna di 85 anni morta il 1 aprile scorso al San Luca, ad oltre un mese di distanza dalla caduta accidentale dalla barella in un corridoio dell’ospedale. L’anziana, residente a Pescia, era stata accompagnata il 27 febbraio scorso al San Luca per una visita ortopedica con un mezzo della Misericordia di Pietrasanta. Era presente anche la figlia che abita a Lucca. Mentre si trovava in attesa nel corridoio, assistita da un giovane volontario, all’improvviso l’anziana era caduta a terra rovinosamente. Ne era seguito un ricovero per le lesioni riportate alla testa. La donna purtroppo non si è più ripresa ed è morta sabato 1 aprile. I familiari hanno presentato un esposto ai carabinieri di San Concordio e il pm Salvatore Giannino ha affidato al medico legale Stefano Pierotti l’incarico di effettuare l’autopsia, notificando al giovane volontario un avviso di garanzia. L’indagato a sua volta ha nominato un proprio consulente di parte.