Autonomia regionale Firme per la legge costituzionale popolare

Contro il progetto di autonomia differenziata (DDL Ministro Calderoli) del governo Meloni, per effetto del quale ben 23 materie diventerebbero di esclusiva competenza regionale, il Partito comunista (nella foto il segretario Paolo Annale) partecipa alla raccolta di firme per una proposta popolare di legge costituzionale: "La modifica porterebbe ad una sempre maggiore frammentazione del Paese, indebolendone l’unità, aumentando le disuguaglianze nel godimento di diritti fondamentali come la salute, l’istruzione, la mobilità, il lavoro. Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale ha avviato la raccolta delle firme per una Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare intitolata: “Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione“, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale".