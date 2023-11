"Autolinee Toscane ha tagliato molte corse"

Ribollono a Viareggio le fermate degli autobus. Con gli utenti che, dal primo di novembre, si sono trovati a fare i conti tagli alle corse urbane. A raccogliere le segnalazioni è Spazio Progressista, che sottolinea come "L’inevitabile conseguenza di questa riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico finirà per rendere meno agevole l’utilizzo dei bus per spostarsi in città". Le linee più penalizzate sono la 21 e 27, che servono i quartieri Campo D’Aviazione, Marco Polo e la direttrice piazza d’Azeglio-Terminetto: "Qui – spiegano i progressisti – le corse sono passate da una ogni 30 minuti ad una ogni ora". "In molte città italiane ed europee si sta sperimentando il trasporto pubblico gratuito, mentre a Viareggio – sottolinea il consigliere comunale Tiziano Nicoletti, presidente di Spazio Progressista –, con le polveri sottili che ormai si attestano sui livelli di guardia ed il traffico che imperversa, non si investe un euro in più sulla mobilità alternativa". La competenza del trasporto pubblico è Regionale, così l’appello viene indirizzato all’assessore Stefano Baccelli "Affinché – conclude Nicoletti – intervenga sull’amministrazione di Viareggio stimolando e concordando nuovi investimenti sul trasporto pubblico"