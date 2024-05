Autoimpiego e detrazioni fiscali. Piano per far ripartire l’occupazione

Sono in arrivo nuovi incentivi e bonus per professionisti e imprese, grazie al decreto legge ‘Politiche di coesione’ approvato dal consiglio dei ministri il 30 aprile 2024. Il provvedimento di cui disponiamo della bozza relativa sarà presto pubblicato in GU per entrare in vigore come legge dello Stato. L’articolo 16 definisce le azioni a sostegno dell’avvio di attività imprenditoriali e libero professionali. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU saranno definite le modalità e i termini per l’attivazione delle iniziative autoimpiego. I beneficiari degli incentivi sono giovani di età inferiore a 35 anni; disoccupati da almeno 12 mesi: persone marginalizzate, vulnerabili socialmente; donne inoccupate, inattive e disoccupate; beneficiari di ammortizzatori sociali.

Ai beneficiari sarà concesso un voucher di avvio in regime di ‘de minimis’ utilizzabile per acquisto beni, strumenti o servizi di 30mila euro elevabile - a determinate condizioni - fino a 50mila. È inoltre prevista la concessione di un aiuto in regime ‘de minimis’ per programmi di spesa di valore non superiore a 120mila euro consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’intervento. è previsto anche Il bonus giovani che prevede l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a 500 euro mensili, per due anni per l’assunzione di giovani con eta’ inferiore ai 35 anni e di donne.