Authority, bilancio approvato dopo tre anni

Viene a mente la scena di "Ghostbuster" in cui il Titanic e i suoi fantasmi sbarcano a New York quasi cent’anni dopo il naufragio. La Commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture del Consiglio regionale, guidata da Lucia De Robertis del Pd, ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2020 dell’Autorità portuale regionale. Yes, il consuntivo 2020 approvato nel 2023. In attesa degli altri bilanci, la causa di tanto ritardo è stata addossata alla diatriba sulla Port Authority in corso tra il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, con quasi un anno di proroghe della vecchia segreteria scaduta fino alla nomina senza accordo tra le parti dell’architetto Alessandro Rosselli. Il quale ha anche illustrato gli indirizzi del piano annuale delle attività per il 2023.

Quanto al consuntivo 2020, il valore della produzione è 4.931.472,45 euro (più 7,41 per cento rispetto al 2019); i costi della produzione ammontano a 4.456.952,19 euro (più 21,95 per cento circa rispetto al 2019). Il costo dei servizi della gestione delle aree portuali, 633.881,10 euro (meno 26,87 per cento) comprende anche le spese di gestione dei singoli porti, sostenute direttamente dall’Autorità, e per il canale Burlamacca. I costi del personale ammontano a 503.501,71 euro per una dotazione organica di 13 unità. Come previsto dalla proposta della Giunta, l’utile di esercizio, pari a 445.635,87 euro, è stato destinato per il 20 per cento a fondo di riserva legale e per l’80 per cento in restituzione alla Regione Toscana. Per gli investimenti, è stato utilizzato solo il 53,89 per cento delle risorse (1.675.940,47 euro su 3.110.200 disponibili). Un risultato poco lusinghiero.

Il dirigente regionale del settore porti, Dario Bellini ha illustrato gli indirizzi per il 2023 che ha sottolineato la necessità di garantire le funzioni dell’Autorità, verificare gli interventi in corso di realizzazione e programmati, e confrontarsi con le risorse disponibili. Tutti sanno infatti che a maggio dovrebbe esserci la sentenza del Tar sul ricorso del Comune di Viareggio contro la nomina del segretario Rosselli, anche se successivamente la Regione ha cambiato la legge istitutiva della Port Authority cancellando l’obbligo di intesa, sulla nominza, col sindaco di Viareggio.

Queste le priorità 2023 illustrate dal dirigente Bellini: garantire l’esercizio delle funzioni ordinarie delle infrastrutture e dei servizi portuali per ciascun ambito portuale; consentire condizioni di accessibilità alle infrastrutture portuali attraverso il mantenimento di adeguati fondali, con particolare riferimento ai porti di Viareggio e di Marina di Campo; mantenere le condizioni di navigabilità del Canale Burlamacca e di efficienza delle opere di salvaguardia ambientale; procedere alla realizzazione del sabbiodotto di Viareggio; garantire il servizio di movimentazione delle porte ed il dragaggio dei sedimenti nel tratto del canale dei Navicelli, compreso tra queste ultime e lo scolmatore d’Arno ricadente nel comune di Livorno.