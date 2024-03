Ausiliari del traffico. Assunzioni per l’estate

Con l’avvicinarsi della stagione estiva la Pietrasanta Sviluppo torna ad assumere nuovi ausiliari del traffico. L’obiettivo della multiservizi del Comune è di formare una graduatoria valida due anni, impiegando da due a sei persone, dato che il pacchetto della società prevede quattro "vigilini" fissi tutto l’anno più due per l’estate. Tutto dipenderà da due fattori: quanti tra gli attuali quattro ausiliari passeranno dal contratto a tempo determinato a quello indeterminato, e quante persone parteciperanno al bando, che è già disponibile sul sito della Pietrasanta Sviluppo con scadenza delle domande fissata il 10 aprile.

In genere gli ausiliari sono in servizio per 21 ore settimanali da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, 25 ore a giugno e settembre e 36 ore a luglio e agosto, con l’orario organizzato in turni settimanali a rotazione, anche notturni. "Dato che l’anno scorso avevamo ricevuto poche domande in quanto erano stati richiesti anche il diploma e la conoscenza della lingua inglese – spiega l’amministratore unico Pietro Bertagna – quest’anno abbiamo deciso che basterà la licenza media come requisito minimo, oltre alla conoscenza del codice della strada. L’iter prevede una selezione delle domande a cui seguiranno colloqui individuali e un corso di formazione al comando di polizia municipale. L’obiettivo è stilare una graduatoria biennale con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Quanti ne assumeremo? Dipende: l’attuale gruppo, formato da due donne e due uomini, è molto coeso. Entro fine maggio dovranno dirci se ambiscono a rimanere con noi o se puntano a qualcosa di diverso". Info 0584-795564 (da lunedì a venerdì ore 9-12) e su www.pietrasantasviluppo.it

d.m.