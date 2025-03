Auser, nuovo mezzo sociale: "Aiutateci a mantenerlo"

Al Parco della Fratellanza di Pozzi, Auser Volontariato Seravezza ha inaugurato il rinnovo del mezzo attrezzato per il trasporto sociale a persone con difficoltà motorie e anziani. Ma il presidente dell’associazione, Davide Cardelli, già lancia un appello: "dateci una mano per sostenere le spese di assicurazione e carburante". L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno di Smg Mobilità che, nonostante le scarse adesioni degli sponsor ha comunque raggiunto l’obiettivo e di garantire il rinnovo del mezzo. Alla cerimonia erano presenti: don Alessandro, parroco di Pozzi e Stefano Pellegrini, assessore al sociale del Comune. "Sappiamo che il periodo economico è complesso, ed è proprio per questo che ogni contributo ha un valore ancora più grande – dice Cardelli – un grazie speciale va a Smg Mobilità, che con il suo impegno ha reso possibile il rinnovo del mezzo. Continueremo il nostro impegno con la speranza di ricevere sempre maggiore supporto dal territorio. Attualmente, tutte le spese accessorie del mezzo (assicurazione, manutenzione, carburante) sono a carico dell’associazione. Per questo lanciamo un appello a tutte le attività locali e ai cittadini che vogliano sostenere il progetto facendo pubblicità sulla carrozzeria del mezzo, contribuendo così al suo mantenimento. Chiunque desideri partecipare può contattarci allo 0584 767016.