Auser, dimissioni della presidente

"L’Auser non può più andare avanti così. A fine mese mollo". La storica presidente dell’associazione, Franca Amadei, anticipa le proprie dimissioni lamentando tagli di fondi e mancanza di dialogo da parte del Comune

"tanto che adesso – sbotta – sarò costretta a chiudere il banco alimentare e chi verrà dopo di me dovrà ricominciare da capo". Una bufera per l’Auser a cui si appoggiano 190 fortemarmini. "La situazione è cambiata dal 2023 – racconta Amadei – quando è subentrato al sociale il delegato Duilio Maggi. E’ stato interrotto il servizio di trasporto ’Ti porto io’ che ci veniva finanziato con 12500 euro. Il Comune ha detto che c’era necessità di risparmiare, e così ha intrapreso un percorso ben più complesso: gli utenti dovevano andare da Maggi e chiedere singolarmente di essere accompagnati mentre con Auser il servizio era garantito con Isee sotto i 7mila euro. Ho protestato col sindaco che mi ha promesso che oltre ai 3500 di stanziamento per il banco alimentare mi avrebbe aggiunto 1500 per prodotti di igiene e anche il rimborso spese di benzina e assicurazione personale per gli spostamenti a Firenze e Massa per prendere le derrate. Non mi è stato versato niente in tutto il 2023. I pacchi di Natale non sono mai stati così miseri. Il risultato? Il banco alimentare dovrà chiudere, stiamo andando avanti grazie alle nostre forze e ai negozi che ci aiutano. Ma ci sono state cancellate le gite sociali e non abbiamo uno spazio ricreativo per le persone sole. In 30 anni l’Auser non è mai stata trattata così"

Fra.Na.