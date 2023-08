Aurelia congestionata: "Serve il raddoppio" a Lido di Camaiore

Appello per il raddoppio dell’Aurelia: cittadini e turisti arrabbiati per le lunghe code estive ed i disagi per i mezzi di soccorso. Ambulanze inchiodate in fila, macchine allineate e ferme, nervosismo, rischi: ecco l’arteria versiliese che ‘scoppia’. Il traffico aumenta, raddoppia, triplica durante la bella stagione ma, nonostante promesse e proclami, la via Aurelia non raddoppia, anzi si ingolfa sempre di più. Negli orari di punta anche fuori stagione: “Ho visto io almeno tre ambulanze rallentare fino quasi a fermarsi - assicura il noto fotografo Giovanni Paoli - Ho amici fuori Versilia che vengono in estate e maledicono l’Aurelia camaiorese…”.

Una storia fatta di sicure inadempienze da parte di tutta la politica camaiorese di vari colori? Da vari anni Paoli con molti altri cittadini fa presente questo problema: si parlo’ molto della Variante Aurelia sotto la giunta Bertola, paventandone finanziamenti e sostegni politici dall’alto. Poi rinvii e problemi per gli espropri lungo il tracciato e logistica con il corridoio infrastrutturale e soprattutto i fondi. Salt li aveva promessi attendendo un progetto dai Comuni che mai è giunto oltre una bozza di massima. Ma a che punto siamo rimasti? “Sarebbe interessante capire come mai l’amministrazione non ne parli più - chiude Paoli - dato che rappresenta un’opera fondamentale non solo per Camaiore, ma per la Versilia intera, per l’accesso all’ospedale comprensoriale, per gli sbocchi al mare e nell’entroterra”.

I.P.