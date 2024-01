Aumenta il ’tesoretto’ dalle multe. Nel 2023 incassati oltre 4 milioni

Quando è stata tirata la leva dell’immaginaria slot machine nessuno si aspettava un’ulteriore pioggia di gettoni. Tutta colpa, o “merito“ diranno in municipio, degli automobilisti che nel 2023 sono incappati in violazioni di vario tipo, facendo lievitare gli incassi legati alle multe. I numeri sull’accertamento delle entrate per l’anno appena trascorso, parlano di un gettito complessivo di oltre 4,2 milioni di euro, di cui poco più di 3 milioni per infrazioni al Codice della strada e circa 1,2 milioni dagli autovelox. Significa un balzello di ben 800mila euro rispetto al 2022, quando le due voci si erano fermate, rispettivamente, a quota 2,2 milioni e 1,2 milioni.

Un lavoro incessante quello svolto non solo dagli agenti di polizia municipale, ma soprattutto dai tre autovelox fissi e attivi 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, ossia il dispositivo sull’Aurelia e i due lungo la provinciale Vallecchia, più i due semafori dotati di telecamere installati tra la provinciale e via San Francesco e sull’Aurelia a Pontestrada. Con una casistica spesso e volentieri curiosa e bizzarra, vedi l’automobilista “pizzicato“ dall’autovelox non meno di dieci volte nel giro di una settimana e poco più. Maggiori incassi, di conseguenza, significano maggiori investimenti finalizzati in larga parte alla sicurezza stradale. Questo non lo decide il singolo comune ma una legge dello Stato che stabilisce determinate percentuali vincolate ad interventi migliorativi. L’anno scorso, ad esempio, oltre 700mila euro erano stati utilizzati per interventi di manutenzione delle infrastrutture stradali, quasi 300mila euro per migliorare la sicurezza in strada, con particolare riferimento agli “utenti deboli” anche attraverso corsi nelle scuole finalizzati all’educazione stradale, e poco meno di 150mila euro erano stati dedicati al rifacimento della segnaletica sulla viabilità di competenza comunale.

In questo calderone sono comprese la segnaletica orizzontale e verticale, i dispositivi luminosi, l’asfalto, la manutenzione dei semafori, l’illuminazione pubblica e così via. Altre quote, invece, andranno ripartite tra previdenza integrativa, indennità di servizio esterno per gli agenti della polizia municipale, spese di notifica dei verbali e molto altro. Nelle prossime settimane la giunta metterà mano alla rendicontazione ufficiale, che sarà poi trasmessa sia al ministero dell’interno che a quello delle infrastrutture e dei trasporti. Infine è stata fissata la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – pari al 84,6% – per coprire le somme eventualmente non versate.