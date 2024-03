Attività fisica e salute. Arriva l’evento Sportcity

La Fondazione Sportcity ha scelto Pietrasanta come sede per la seconda edizione di “Sportcity Meeting”, gli “stati generali” sul benessere. Operatori dello sport, politici nazionali, amministratori locali provenienti da tutta Italia, rappresentanti del terzo settore, atleti di vertice e semplici appasionati si ritroveranno sabato 23 e domenica 24 marzo a Sant’Agostino. "È una bellissima soddisfazione – sottolinea l’assessore allo sport, Andrea Cosci – che ha iniziato a prendere forma durante la rassegna “Pietrasanta è Sport”, lo scorso settembre, quando abbiamo sottoscritto la declaration di “SportCity” certificando l’impegno a continuare a mettere lo sport al centro della nostra azione amministrativa". "I temi che ci stanno a cuore, come la “rivoluzione dolce” e la nascita della “Repubblica del movimento” – così Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity, nata nel 2020 per promuovere la diffusione di “sportcities” – a Pietrasanta saranno motivo di confronto libero e inclusivo".