Atmo si smarca dalle accuse "Stop per assenza di fondi" L’ex direttrice ricostruisce l’iter

di Daniele Masseglia

"Non accetto che venga infangato un programma che ha consentito in oltre 12 anni di attività di dare assistenza a 500 pazienti e realizzare quasi 400 trapianti di midollo osseo, interrotto a causa del blocco dei fondi". A mettere i punti sulle ’i’ è Enrica Giavatto, ex direttrice dell’Associazione trapianto midollo osseo (Atmo), dopo che l’Azienda ospedaliera di Perugia ha intentato una causa per non aver mai ricevuto 2,2 milioni di euro per prestazioni sanitarie. In realtà il “buco“ ha proporzioni maggiori a causa della mancata erogazione di fondi da parte dell’azienda petrolifera “Petróleos de Venezuela“, che per anni aveva finanziato un programma in base a cui Atmo, che aveva sede in via Oberdan a Pietrasanta, portava i pazienti dal Venezuela in Italia – specie bambini – destinandoli a dodici ospedali. Ma l’inasprimento delle sanzioni Usa ha portato l’azienda petrolifera a chiudere i rubinetti, mandando tutto all’aria.

Con effetti a pioggia: Atmo è stata costretta a licenziare i suoi 11 dipendenti, chiudere la sede di Pietrasanta e cessare l’attività a causa di un debito complessivo di 2,1 milioni di euro accumulato dalla “Petróloes“ nei confronti dell’associazione, più altri 8,6 milioni nei confronti dei dodici ospedali convenzionati in tutta Italia, incluso quello di Perugia. "L’Atmo – spiega Giavatto – non si è mai negata alle richieste di informazioni da parte dell’Azienda ospedaliera di Perugia: personalmente ho mantenuto rapporti telefonici e via email con Roberto Prosperi, della direzione affari generali, fornendo anche contatti diretti con i funzionari dell’ambasciata venezuelana a Roma". La storia era iniziata nel ’99 con la nascita della Fundación para el trasplante de médula ósea (Ftmo) ad opera di Mercedes Elena Álvarez, che nel 2006, dopo aver consentito a 31 pazienti di curarsi a Pisa, inaugurò la “gemella“ Atmo a Pietrasanta, diventando presidente. La dichiarazione di intenti Italia-Venezuela risale al 2010, a cui segue il rinnovo dell’accordo di cooperazione sanitaria (in ambito onco-ematologico) nel 2016. Ma a causa delle sanzioni Usa la “Petróleos“ non ha più potuto trasferire denaro all’estero. Il programma fu interrotto nel 2019 e dal 2022 Atmo si cancellò dal registro onlus. "L’accordo – conclude Giavatto – prevedeva che la responsabilità di debiti e pagamento delle prestazioni fosse della ’Petróloes’, direttamente o tramite Atmo. Le prime vittime di questa situazione sono i bimbi, poi Atmo e gli ospedali. Ci eravamo rivolti all’ex senatore Massimo Mallegni inviando un dossier". Documenti che Mallegni ("Atmo ha fatto del bene a tanta gente") tradusse in un’interrogazione al ministro Di Maio, ma senza esito.