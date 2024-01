Atletica Tre ragazzini esclusi dalla gara

Tre ragazzini lasciati al palo alla gara di atletica: si alza un bel polverone, ma è stato uno spiacevole disguido. Pietro Di Lelio (nella foto), di recente eletto presidente dell’Atletica Camaiore, si è subito scusato con le famiglie: “Comprendo la delusione dei ragazzi. Sarà mio impegno rimediare e fare in modo che non accada più”. Le gare sono state organizzate dalla società sportiva di Pietrasanta. I giovanissimi, ragazzi e ragazze, delle scuole medie sono tanti e di varie fasce di età, tre categorie tra cadetti (2009/10), ragazzi (2011/12) ed esordienti A (2012/13) e B (2014/15). Al momento della gara degli esordienti A maschi però tre piccoli concorrenti sono rimasti fermi all’arrivo. “Pare infatti che la loro allenatrice, nella concitazione della gara, non abbia organizzato e gestito in tempo la loro corsa - aggiunge Di Lelio - Ci siamo scusati come era ed è giusto”. Ma i ragazzi sono rimasti davvero male.

I.P.