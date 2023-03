Aste dei bagni: baratro a un passo Tempi biblici per fare la mappatura

di Beppe Nelli La mappatura delle spiagge, fatta per dimostrare che in Italia gli arenili ancora liberi da concessioni sono scarsi, ed evitare così le aste dei bagni, si sta rivelando un’impresa titanica. Non basterà una flotta di droni per le rilevazioni aeree della costa. La mappatura ottica dovrà essere confrontata con le previsioni urbanistiche e coi piani degli arenili. E questo per tutti gli 8 mila chilometri delle coste italiane. Un lavoro immane: l’operazione non è ancora iniziata, ma dovrebbe essere finita entro il 27 luglio, data ultima del già contestato rinvio delle aste deciso dal Governo Meloni. Al momento il Governo ha deciso di affidare a un alto ufficiale statale o a un tecnico la verifica della scelta di chi può fare la mappatura. Ma i tempi stringono, prima dell’apertura di una procedura comunitaria di infrazione contro l’Italia, e c’è una spiacevole novità che potrebbe rendere irrealizzabili le promesse fatteai balneari dal Governo Draghi, autore della Legge Concorrenza. Draghi, dopo le sentenze 17 e 18 del 2021 del Consiglio di Stato, aveva fissato l’inizio delle aste dei bagni al 1° gennaio 2024. Affermando che ai concessionari esistenti sarebbero stati riconosciuti punteggi di gara favorevoli basati sull’insistenza e altri elementi come...