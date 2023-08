Aste, bocciata la proroga "Ora tocca alla politica"

Il Consiglio di Stato ha bocciato ancora una volta la proroga delle concessioni balneari al 31 dicembre 2024, un anno dopo la scadenza che resta fissata alla fine del 2023. La sentenza è stata depositata tre giorni fa. C’è di che preoccuparsi? Secondo Alessandro Del Dotto, avvocato amministrativista e docente, no. O meglio: la partita vera si gioca su un altro tavolo.

Avvocato, come si può interpretare la sentenza?

"La sentenza è stata emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, che si è già pronunciata a più riprese sulla questione delle proroghe. In sostanza, ribadiscono quello che hanno sempre detto, e cioè che si va a scadenza il 31 dicembre".

Non era stata concessa una proroga?

"Il giudice, quando gli arrivano davanti controversie di questa natura, dichiara la disapplicazione della norma. Lo fa ricordando che lo slittamento di un anno è in contrasto con il divieto di proroga automatica, facendo riferimento alla giurisprudenza del 2021, e dunque in pratica a se stesso, per spiegare che le concessioni balneari non possono essere stirate".

Quindi il quadro, sostanzialmente, non cambia?

"Almeno da questo punto di vista, se così si può dire, c’è da stare tranquilli. La sentenza del Consiglio di Stato non rappresenta una novità nel panorama delle concessioni balneari. Semplicemente, continua a ribadire la disapplicazione della normativa di proroga contenuta nel decreto legge 198 del 2022 (il cosiddetto ’Milleproroghe’; ndr), convertito in legge nel febbraio del 2023. E lo ribadisce autocitandosi".

Sembrerebbe un’impasse...

"Semmai, verrebbe da dire che fintanto che non ci sono novità dal potere legislativo, il potere giudiziario continua a fare il suo mestiere come in ogni ordinamento democratico: la sezione sesta, in un quadro immutato, continua a dire quel che ha già detto. Il dato da evidenziare è che in questo modo la cosiddetta ’proroga Meloni’ fa la fine della ’proroga Centinaio’

Quindi tocca alla politica battere un colpo?

"Ripeto: in assenza di novità, per i giudici vale il quadro vigente. È la terza volta nell’arco di un anno che il Consiglio di Stato dice che la proroga è da disapplicare e rimette la palla al legislatore: in sostanza, il leitmotiv è che in assenza di previsioni diverse, la questione resta disciplinata dal diritto europeo. Cosa che lascia campo libero al legislatore, purché intervenga".

Daniele Mannocchi