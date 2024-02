Assunzioni per l’estate. Tornano i recruiting days. Sos negozi, hotel e bagni

Mancano pochi mesi alla stagione estiva e le categorie economiche si mobilitano per accogliere i visitatori al gran completo. Ma per farlo c’è bisogno di manodopera, in molti casi già a partire dal prossimo ponte pasquale, con la speranza di invertire il trend del 2023, quando fu necessario fare i salti mortali per trovare un bagnino o un cameriere. L’incontro tra domanda e offerta di lavoro avverrà con i Recruiting days, in agenda il 6-7 marzo all’Osterietta cinque anni dopo l’esperienza al Sant’Agostino (nella foto), quando 500 persone dialogarono con le imprese. Ideata dal vice sindaco e assessore alle attività produttive Francesca Bresciani su proposta del capogruppo Antonio Tognini (Lega) e coinvolgendo Consorzio mare Versilia, associazione commercianti “Tonfano 2.0“ e Federalberghi Marina di Pietrasanta, l’iniziativa si terrà dalle 9,30 alle 13,30.

Il 6 marzo si parte con una trentina di alberghi (attualmente su 100 strutture è aperto il 20%, che a Pasqua salirà all’80%) mentre il 7 toccherà ai balneari (l’anno scorso la carenza di bagnini si fece sentire) e agli esercizi commerciali (reduci da un inverno con poche presenze). I lavori spaziano da receptionist a lavapiatti, da cameriera di sala o ai piani a pizzaiolo e barman: info 0584-794989 lunedì e mercoledì 9,30-14, martedì 15-18, giovedì e venerdì 9.30-12,30.

Daniele Masseglia