Assunzioni alla Multiservizi. L’azienda è alla ricerca di ausiliari del traffico

Con l’avvicinarsi della stagione estiva

l’azienda Multiservizi Forte dei Marmi ha disposto un rafforzamento degli ausiliari del traffico. All’ultima assemblea di mercoledì è stato deciso infatti di indire una selezione pubblica per per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, a tempo indeterminato e parziale, di ausiliari del traffico. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12 del 15 aprile. Ulteriori informazioni, requisiti richiesti e tutte le condizioni, compreso il bando di concorso in versione integrale, sono reperibili sul sito internet www.multiservizifortedeimarmi.it (nella sezione Società trasparente-Selezione del personale-Avvisi di selezione).