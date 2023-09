Associazionismo e inclusione L’attività dell’Uovo di Colombo

Riprendono le attività all’associazione “L’Uovo di Colombo”, in via Matteotti 180. Aperta al pubblico dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 12 il giovedì è la bilioteca Atena, con i suoi oltre 14mila volumi. Legati alla biblioteca ci sono alcune iniziative in cantiere. Intanto un convegno con esperti sulla Comunicazione Aumentativa, un metodo per relazionarsi con i bambini che hanno difficoltà a interagire e a parlare, che potrebbe poi concretizzarsi in acquisto di materiale apposito per la biblioteca. L’altro proposito è la presentazione di libri di narrativa, saggistica, poesia, di autori in particolare versiliesi o di area toscana. L’associazione mette a disposizione gratuitamente una sala di circa 40 posti seduti e la pubblicizzazione dell’evento. Chi fosse interessato dovrà rivolgersi alla biblioteca Atena, portando il proprio volume: una commissione valuterà la proposta e si potrà essere inseriti in un calendario di presentazioni, il secondo o terzo venerdì di ogni mese alle 17,30. Info alla presidente dell’Uovo di Colombo, Ondina Della Martina 3408296894.