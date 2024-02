Associazione musicale. Parducci ha lasciato

La stagione concertistica di Pieve a Elici ha perduto, se non il suo fondatore, il suo creatore nella notorietà degli ultimi anni, quando nella monumentale chiesa romanica di San Bartolomeo sono venuti a suonare il “ghota” dei musicisti italiani ed europei. Marceelo Parducci ha infatti dato le dimissioni da tutti gli incarichi tenuti nell’“Associazione Musicale Lucchese” di cui è stato presidente per moltissimi anni, e quindi dall’ organizzazione - ultimamente dietro le quinte - di questa unica e prestigiosissima manifestazione versiliaese. L’aggravarsi delle condizioni di salute, lo hanno infatti indotto a questa dolorosa decisione che purtroppo viene privata del suo entusiamo e delle sue insite capacità di far venire sulla collina massarosese grandi artisti, molti dei quali conosceva personalmente. Tanto per fare qualche nome che di Pieve a Elici ha fatto un appuntamento estivo irrinunciabile per tutti gli appassionati di muisca classica della Versilia e non solo. Citiamo: i violoncellisti Mario Brunello ed Enrico Dindo; i pianisti Mariangela Vacatello, Andrea Lucchesini, Pietro De Maria e Giuseppe Albanese; i violinisti Marco Rizzi e Francesca Dego, per non parlare poi dei “quartetti” e deli “Otto della Scala”. Far suonare questi nomi di fama internazionale nella chiesa di San Bartolomeo – fra l’altro dotata di un’eccezionale acustica – vuol dire essere in possesso di conoscenze e capacità organizzative non comuni, che hanno fatto di Marcello Parducci un personaggio la cui uscita di scena non può che essere dolorosa.. Ora tutto passa in mano all’ Associazione Musicale Lucchese.

Mario Pellegri