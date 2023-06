Associazione Abc compie 30 anni "Puntiamo a una sede più grande"

Trent’anni di solidarietà, progetti e sostegno a oltre trenta famiglie della Versilia. L’associazione Abc-bambini cerebrolesi ha festeggiato il lusinghiero traguardo che andarà a fare da apripista a ulteriori iniziative: entro fine 2023 previsti infatti anche un convegno e una serata benefit. Clima di soddisfazione per la presidente Marzia Morello, la vice Simona Seveso, i consiglieri Maria Adele Cardini, Paolo Roberto Crocetti, Giampaolo Parisini e la tesoriera Antonietta De Stefano. Una delle punte di diamante è il progetto Campus, interamente finanziato dal Comune, che ha coinvolto tutte le scuole del territorio fortemarmino in un percorso di inclusione e sensibilizzazione sulla disabilità attraverso l’attività agricola, con oltre 400 gli studenti ospitati più volte nel 2023 al campo in via Donati. Grande successo anche per il progetto surf lanciato lo scorso anno al bagno Piero e che sarà replicato. Nei festeggiamenti sono stati ricordati i fondatori dell’associazione: il dottor Alberto Chiroli e sua moglie Giovanna e il dottor Tarabella. "È un’emozione grande poter festeggiare quest’anno speciale del trentennale insieme a tutta la comunità – dice la presidente Morello – un ringraziamento speciale al Comune che ci ha sempre sostenuto, a tutti coloro che a vario titolo ci hanno aiutato a sostenere le centinaia di famiglie che hanno bussato alla nostra porta". Fiore all’ occhiello dell’associazione Abc è il centro di Terapia Aba e percorsi per le autonomie a Camaiore, unico in Versilia che aiuta bambini e ragazzi con disabilità neurologiche anche da fuori regione". "Puntiamo insieme a Franco e Andrea Antonello a coinvolgere imprenditori lucchesi ne ’I Bambini delle Fate’ – aggiunge De Stefano – per poter avere una sede più grande e accogliere le famiglie che al momento restano in lista di attesa per entrare". Info 393.0180103

Francesca Navari