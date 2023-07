Associazione a delinquere Ecco le carte che inguaiano Vivoli

di Daniele Mannocchi

Associazione per delinquere. È il reato per cui è indagato l’imprenditore viareggino Massimo Vivoli, coinvolto in una maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna che mercoledì ha portato all’arresto di 15 persone, tra cui lo stesso Vivoli. L’indagine, coordinata dalla Dda, ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 32 milioni. E 32 sono pure gli indagati.

Nello specifico, Vivoli è indagato per il ruolo di socio formale al 60 per cento della Mdm Holding Srl, società controllante della Armonie Srl, della Tricomef Srl e della Sinergie Srl, e come "fiduciario" del pluripregiudicato Riccardo Pieraccini proprio in relazione alle attività della Mdm Holding Srl. Secondo la ricostruzione dei magistrati, i membri della presunta associazione si erano messi insieme "allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio e, nella specie, reati fallimentari e tributari, oltre che di riciclaggio", in combutta con imprenditori cinesi, "e di autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti realizzati".

In particolare, il modus operandi consisteva nell’individuare e rilevare società ’decotte’, per poi usarle con l’obiettivo di distrarre beni aziendali e risorse finanziarie, e successivamente "condurre volontariamente e dolosamente le società al dissesto e conseguente fallimentoliquidazione giudiziale". Per farlo, i protagonisti usavano fatture per operazioni inesistenti, fittizi contratti di consulenza e di servizi e altre false giustificazioni; si avvalevano di società di comodo per compensare i contributi e le ritenute fiscali con fittizi crediti d’imposta; ricorrevano a terzi (anche tramite operazioni di riciclaggio) per introitare i proventi dei fallimenti realizzati; curavano rapporti con imprenditori cinesi deputati al riciclaggio tramite fatture per operazioni inesistenti; distraevano asset societari a favore di società che rientravano comunque nell’alveo dell’associazione; e tenevano la contabilità societaria in modo da impedire la ricostruzione di quanto avvenuto.

E Vivoli, in tutto questo? Secondo i magistrari, "si metteva a disposizione, al fine di dare una credibilità al network societario e, quindi, fornire all’esterno una parvenza legale alle operazioni, grazie ai prestigiosi incarichi dallo stesso ricoperti negli anni". Per farlo, aveva assunto il ruolo di socio di maggioranza della Mdm Holding Srl, società controllante del gruppo, "in vista e in funzione delle operazioni distrattive poi portate a termine, senza tuttavia effettuarne personalmente il pagamento" del quale si occupavano invece altri due soggetti: Fiore Molinterni e Riccardo Pieraccini, di cui Vivoli sarebbe stato il "fiduciario". Inoltre, Vivoli "si occupava della parte finanziaria delle società del gruppo, verosimilmente avallando eo partecipando in prima persona".

La spendibilità di Vivoli come prestanome dell’associazione derivava dal suo curriculum di tutto rispetto: tra 2015 e 2017 è stato presidente nazionale di Confesercenti, e nel periodo di riferimento dei fatti a lui contestati era membro del Cnel, "godendo quindi di notevole notorietà e di una riconosciuta esperienza nel settore del commercio in generale". Secondo i magistrati, non è un caso che una delle principali operazioni finite sotto la lente d’ingrandimento, sia stata ’sbloccata’ proprio dall’ingresso in società di Vivoli: "In assenza di Vivoli, l’associazione non avrebbe potuto dare concretezza al progetto criminoso poi portato effettivamente a termine di svuotamento e incameramento delle liquidità", scrivono i magistrati, che lo indicano come "tassello fondamentale delle operazioni".