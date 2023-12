Viaggia con l’assicurazione scaduta da 7 anni. Multa di oltre 800 euro e veicolo sequestrato

Camaiore (Lucca), 7 dicembre 2023 – Nonostante l’assicurazione del veicolo fosse scaduta ben sette anni fa, continuava comunque a circolare sull’Ape Piaggio non in regola. Ma è stato scoperto dalla polizia municipale di Camaiore e ora dovrà pagare una multa salatissima pari a 866 euro. Non solo, al trasgressore, viareggino, sono stati decurtati 5 punti dalla patente e il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Il fatto è accaduto ieri, 6 dicembre, durante le attività di controllo con il sistema Targa System e nel corso delle quali sono stati controllati dalla municipale di Camaiore, in tre ore 698 mezzi, sanzionandone sei (quattro per omessa revisione e due per la mancata copertura assicurativa) con due sequestri.

L'assessore alla polizia municipale Luca Mecchi ha comunicato che con l'avvicinarsi della festività natalizie saranno intensificate le attività di controllo sia sulla circolazione dei veicoli ma anche nelle aree urbane di maggiore interesse commerciale con agenti di prossimità che effettueranno servizio prioritariamente nel centro storico di Camaiore, sulla passeggiata di Lido e nella frazione di Capezzano Pianore.

Gli agenti avranno anche il compito di visitare le attività commerciali non solo per svolgere i dovuti controlli, ma soprattutto per recepire eventuali segnalazioni che poi, se non di competenza della polizia municipale saranno comunicate agli uffici interessati.