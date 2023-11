Assemblee di zona. Si parte da Pedona

La nuova ’Partecipazione territoriale’ entra nel vivo: il Comune ha predisposto il calendario delle assemblee di zona (11 in tutto) che si svolgeranno entro il mese di dicembre, in corrispondenza delle diverse aree in cui il nuovo regolamento sul tema, approvato dal consiglio comunale lo scorso 24 maggio, suddivide il territorio. La prima assemblea si terrà stasera alle 20,30 alla ex scuola elementare di Pedona, con un coordinatore eleggibile (Laura Antonelli).

Quello della ’Partecipazione territoriale’ è un percorso partito fin dall’inizio del mandato e rappresentava uno dei temi più importanti del programma elettorale dell’attuale maggioranza, con l’intento di rielaborare l’esperienza partecipativa nel solco del miglioramento e dello sviluppo dell’esperienza dei cinque anni pregressi.

Da lì, è venuto fuori un percorso articolato e intenso, partito lo scorso inverno con gli incontri, sotto il nome di “Cantiere della Partecipazione”, aperti a tutti i cittadini che volessero dare il proprio contributo per la stesura del nuovo regolamento comunale per la partecipazione. Il documento, nato proprio da questi appuntamenti collegiali, è stato poi redatto e approvato dal consiglio comunale lo scorso 24 maggio.

L’iter è proseguito con le nuove assemblee di zona e i relativi territori rappresentati, e la nascita della figura dei coordinatori di zona, con una struttura collegiale e non monocratica (come avveniva con i garanti di zona) nella gestione dei processi di partecipazione. I candidati a ricoprire questo ruolo hanno dovuto partecipare a tre corsi formativi sul tema, promossi dall’amministrazione comunale, e ora si presenteranno alla prima convocazione delle assemblee per essere eletti dai cittadini.