Assemblea docenti e Ata all’Istituto Comprensivo per la libertà di pensiero

Ieri mattina dalle 8 alle 10, molti docenti e ATA dell’IC di Torre del Lago hanno partecipato ad un’assemblea sindacale regionale online indetta dalla FLC-CGIL Toscana che ha visto la partecipazione di centinaia e centinaia di persone delle scuole di tutta la regione. L’assemblea è stata indetta per discutere e prendere una posizione netta, "come lavoratrici e lavoratori della scuola, contro la repressione delle manifestazioni e per la libertà di espressione". Questo a seguito di quanto accaduto a Pisa e Firenze venerdì 23 febbraio.