Assegno di inclusione, c’è lo sportello. Assistenza telefonica agli interessati

E’ stato attivato all’ufficio dei servizi sociali del Comune, lo sportello telefonico di prima informazione sull’assegno di inclusione, la nuova misura nazionale di sostegno economico e di inserimento sociale e professionale per la cui erogazione sono previsti requisiti di cittadinanza, residenza e di ordine patrimoniale. Ogni martedì, dalle 9 alle 12, al numero 0584-795479 saranno fornite indicazioni e spiegazioni sulla misura di sostegno, con la possibilità, se necessario, di fissare anche un appuntamento con i Servizi Sociali comunali dedicati, al 2° piano della palazzina di via Marconi.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei con Isee non superiore a 9.360 euro, reddito annuo inferiore a 6000 e che abbiano almeno un componente: minorenne, con età pari o superiore a 60 anni, con disabilità o inserito in un programma di cura e assistenza certificato dalla pubblica amministrazione. Fra i requisiti richesti ci sono anche la cittadinanza europea e l’essere residente in Italia da almeno 5 anni. I beneficiari riceveranno fino a 500 euro mensili, esenti Irpef ed erogabili per un periodo continuativo di massimo 18 mesi; la somma verrà accreditata su una prepagata istituita appositamente, la “Carta di Inclusione” che il destinatario del sussidio potrà ritirare agli uffici postali. Chi percepisce l’assegno di inclusione, pena sospensione o perdita del beneficio, dovrà aderire al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.