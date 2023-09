Asse, parco e tutela dell’ambiente. Domani assemblea in Passeggiata

I coordinamenti No Asse e La Lecciona non si tocca hanno indetto per domani alle 18 un’assemblea pubblica in piazza Margherita in Passeggiata. L’argomento è la tutela dell’ambiente con particolare attenzione del parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli. In questi ultimi anni, come non mai, il Parco – sostengono gli attivisti – è stato oggetto di pressioni da ogni parte e tentativi di ridurne l’area. A Viareggio da decenni minaccia il suo confine settentrionale con il progetto di costruire una strada suburbana larga sedici metri, l’asse di penetrazione, la cui realizzazione prevede un intervento che squarcerebbe di fatto le ultime propaggini della pineta di Levante, attraverserebbe il viale dei Tigli violando il vincolo paesaggistico che lo protegge. A fronte di questo la Regione e l’Ente Parco, invece di investire per la sua protezione e il suo potenziamento hanno in progetto di ridisegnarne e ridurne i confini ponendo a rischio la sua integrità e la sua biodiversità".