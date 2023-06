Asse, la Regione rilancia "Pronti a dare 15 milioni"

Sulla carta, un convegno su "Porto ed economia del mare". In pratica, è stata (anche) la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. All’incontro, organizzato dal Pd alla sede della Croce Verde sul viale Europa, hanno preso parte i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni di categoria per fare un punto sulle criticità e le possibilità di sviluppo, Il commissario dell’Autorità portuale Alessandro Rosselli inviso all’amministrazione Del Ghingaro – che ha fatto ricorso al Tar contro la sua nomina, ma rientrato in scena in veste di commissario – ha parlato di due visioni, "una territorialista, quella dell’amministrazione viareggina, e una connessionista, la nostra che guarda alle potenzialità del porto da un’ottica di area vasta. Ma serve il nuovo Piano regolatore che risale al 2007 ed è superato. E pure le proposte a cui abbiamo lavorato, nell’attesa di essere approvate, stanno invecchiando".

Sulla necessità di accelerare i lavori per dotare il porto di un nuovo Piano ha insistito anche il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha approfittato della situazione per mettere qualche puntino sulle i. "Nel corso del mio mandato, ho investito 240 milioni su Livorno e 88 su Piombino – ha detto –; vorrei poter lavorare in pace anche a Viareggio. Sul sabbiodotto abbiamo già ottenuto un finanziamento di 5 milioni, l’appalto è il corso, e tuttavia il problema andrebbe affrontato a livello strutturale, ragionandone anche con l’amministrazione di Viareggio. L’asse di penetrazione? Sono convinto che vada fatto e la Regione è pronta a metterci 10, 15 milioni, ma serve il progetto definitivo del Comune: a oggi abbiamo solo degli studi di fattibilità. Quando mi manderanno il definitivo, accenderemo il mutuo". Sull’Autorità portuale, Giani è pronto ad andare avanti senza Del Ghingaro: "Gli ho chiesto una rosa di nomi, me ne ha prodotto uno che non ha il curriculum per fare il segretario dell’Autorità portuale. Sulla nomina di Rosselli, ha fatto ricorso al Tar. Il nome che gira al momento non va bene, visto che per legge il limite è 65 anni. E se non va bene un tecnico, facciamo un politico: Alessandro Del Dotto è uno che sa dialogare. In alternativa, seguirò la legge, che nel frattempo è cambiata: dopo due indicazioni andate a vuoto, il presidente può scegliere in autonomia. E lo farò".