Assalto alla Port Authority "È un ente da cancellare"

Nello scontro Del Ghingaro-Giani sulla Port Authority e il suo segretario Alessandro Rosselli arrivano di rincalzo le liste civiche della maggioranza. Il grido di battaglia è: "È giunta l’ora che il porto torni al comune".

"L’Autorità Portuale – scrivono i consiglieri – è stata istituita con legge del consiglio regionale ma oggi non ha più ragione di esistere. Fu ideata infatti, con un consenso trasversale, unicamente per togliere dalle sabbie mobili del dissesto (più propriamente, vedi a lato; Ndr) il porto e le sue concessioni, ed altrettanto magistralmente fu tenuta fuori dal sistema portuale italiano perché si potesse continuare in autonomia locale a costituire un distretto di nautica da diporto lontano dalle dinamiche farraginose ministeriali. Gli yacht da sogno e le navi a vela più belle ed innovative sono varate a Viareggio. L’unica nota stonata ormeggiata alla bitta è l’autorità portuale: ha ridotto ad uno stagno il nostro porto, nonostante il costante flusso di denaro pubblico utilizzato instancabilmente per i dragaggi dell’imboccatura. Il bilancio bilancio (a proposito, aspettiamo da un anno il consuntivo 2021) è pericolosamente negativa: pochi lavori, la situazione degli spazi in capo all’Autorità portuale, è sotto gli occhi di tutti, a partire da piazza Viani. A Viareggio non è sfuggita a Viareggio l’arroganza di aver rubricato come “isolamento istituzionale” il voto contrario del nostro rappresentante nel comitato portuale: il sindaco della Città. Come se dietro ai gesti di chi si esprime per il bene di un territorio, non ci fosse ricerca, studio o, anche in questo caso, apprensione. In ballo uno degli ultimi specchi d’acqua disponibili a Viareggio: una di quelle darsene dorate, di cui si parlava prima, che, per un colpo di mano, appunto, difficilmente vedrà di nuovo alberi e vele alla fonda. La misura è colma. Unica soluzione è la soppressione dell’Autorità Portuale ed il conseguente ripristino della normalità nella gestione del territorio e dei suoi spazi d’acqua: è giunta l’ora che il Porto torni al Comune. Auspichiamo una convergenza delle forze politiche della città per varare tutti insieme una nuova era".