Aspettando l’Arcobaleno Il live di Irene Grandi lancia la bella stagione "E la città canta l’estate"

Quel “Vivo in vacanza da una vita“, cantato a tutta voce, fu un successo e, in qualche modo, anche un manifesto. Era il 1995 e Irene Grandi usciva con un Lp diventato cult, con una canzone diventata un inno alla libertà. Come un viaggio in auto con la radio a tutto volume e i finestrini aperti, come il vento che arruffa i capelli, come una corsa sulla spiaggia, come un bagno in mare all’ora del tramonto. E lo spirito di quel ritornello sarà anche la colonna sonora di quest’estate, che germoglia lentamente. Con Irene Grandi protagonista a Viareggio, il 22 giugno dalle 21, del concerto che colora l’Arcobaleno d’estate.

La grande festa in programma dal 19 al 24 giugno promossa dalla Regione Toscana, con QN-La Nazione, il supporto di Toscana Promozione, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e l’adesione convinta del Comune di Viareggio per raccontare le bellezze e le eccellenze del territorio. Evento che quest’anno viene dedicato alla sostenibilità ambientale, una sfida comune per il futuro, e che trova il suo coronamento nella nostra città.

"E Viareggio è pronta per accogliere questa festa, l’evento clou del grande cartellone toscano – dice l’assessore al turismo Alessandro Meciani –. E lo farà in un luogo che ben rappresenta la sua bellezza. Il palco – prosegue – sarà montato in Passeggiata, di fronte al Principino, ed è prevista una platea con mille posti a sedere (a fianco tutte le indicazioni per prenotare il posto) e un numero infinito di posti in piedi lungo tutta la Passeggiata".

Il concerto della rocker toscana rientra nel tour nazionale “Io in blues: un ritorno ai tempi in cui Irene Grandi si esibiva nei piccoli club interpretando i grandi successi del blues e del soul. Nel live troveranno dunque posto canzoni di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche brani di Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina e della stessa Irene, riarrangiati in chiave rock-blues. "Un modo bellissimo per tuffarci in questa nuova stagione – conclude l’assessore Meciani –. Con un evento aperto a tutti, ad ingresso libero, con la grande musica e la voce di una delle più rappresentative artiste della Toscana. Sono certo che Viareggio saprà mostrarsi con tutti i suoi colori".

Martina Del Chicca