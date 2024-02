Asl, comitato di partecipazione. I due rappresentanti versiliesi

Si è svolta alla presenza della direttrice generale dell’Azienda sanitaria Maria Letizia Casani, la seduta d’insediamento del nuovo Comitato di partecipazione aziendale della Asl Toscana Nord Ovest, nel corso della quale è arrivata la conferma di Maria Lina Cosimi (ambito di Livorno) come coordinatrice. Per la Versilia fanno parte di questo organismo aziendale Andrea Cupini e Cristina Parpinelli. Il Comitato di partecipazione aziendale si caratterizza come luogo prioritario di confronto e di relazione tra le associazioni di volontariato e di tutela e l’Azienda e interlocutore privilegiato per le scelte aziendali che interessano la qualificazione complessiva del servizio sanitario e il conseguimento degli obiettivi di salute dalla parte dei cittadini. Il Comitato ha quindi il compito di raccogliere e rappresentare il “punto di vista dei cittadini”, con l’obiettivo di valutare l’organizzazione e l’erogazione dei servizi.