Asilo pronto ad aprile per 50 bimbi

Si procede a ritmo serrato per la realizzazione dell’asilo nido a Seravezza. Il Comune ha infatti ottenuto 1 milione 250mila euro di fondi dal Pnrr e prima dell’estate sarà indetta la gara per affidare i lavori. "Siamo risultati i primi nella graduatoria regionale – ricorda il sindaco Lorenzo Alessandrini – dato che avevamo l’area di proprietà già pronta, vicino alla materna del Marzocchino. Il Pnrr impone tempi rapidi e contingentati e ogni singolo step va rendicontato al ministero della pubblica istruzione. Abbiamo già affidato gli incarichi ed è in corso la progettazione seguendo decisioni strategiche in merito alla cucina e alla modulazione degli spazi interni. La struttura permetterà di ospitare 50 bimbi, evitando alle famiglie di dirottarli nei Comuni limitrofi ai quali paghiamo una quota. Prima dell’estate intendiamo indire la gara così da far partire l’opera prima di settembre. Ad aprile l’asilo nido sarà pronto". Intanto procede la progettazione della palestra alla scuola Frediani, altro intervento reso possibile grazie a 1 milione di euro del Pnrr. "Visti i noti problemi di agibilità degli edifici pubblici – evidenzia il sindaco – abbiamo sistemano almeno due strutture pubbliche: il municipio e la scuola di Ripa. Adesso dovremo cercare i soldi per mettere in sicurezza le elementari di Seravezza, per le quali stiamo procedendo limitatamente alla palestra".