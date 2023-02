L’asilo di Piano di Mommio intitolato a Iacconi

iacconi

Massarosa, 9 febbraio 2023 - La scuola dell'infanzia di Piano di Mommio, frazione del comune di Massarosa, sarà intitolata a Manuele Iacconi, il 34enne che venne aggredito per futili motivi da un gruppo di giovani il 31 ottobre 2014 in Darsena a Viareggio morendo dopo un mese all'ospedale di Livorno, dove era stato ricoverato, in seguito ai gravi traumi subiti.

Lo prevede una delibera della Giunta comunale di Massarosa. I colpevoli dell'aggressione sono stati condannati. Promotori dell'intitolazione sono stati gli amici del 34enne, che viveva con la famiglia a Piano di Mommio.