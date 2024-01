Asili nido, iscrizioni al via. I sindacati si mobilitano

È tempo di iscrizioni per i quattro asili nido del territorio comunale in vista degli ingressi in agenda il prossimo settembre. Dal 22 gennaio al 24 aprile le famiglie potranno infatti scegliere uno dei quattro plessi in cui inserire i propri figli, vale a dire lo “Scubidù“ a Città Giardino, “L’Aquilone“ a Strettoia, il “Bambi“ a Fiumetto (questi tre in appalto alla cooperativa “Compass“ di Massa) e il “Castello“ di Vallecchia (gestito dalla cooperativa “Crea“ di Viareggio). Le domande devono essere presentate on line sulla piattaforma Sosi@home, a cui si accede dal sito del Comune. Gli uffici ricordano che quello di settembre sarà l’unico ingresso annuale per l’anno educativo 2024-2025. Tutto questo mentre resta alta l’attenzione del sindacato Uil-Fpl sul caso delle educatrici in forza alla “Compass“ dopo i ritardi legati allo stipendio di novembre. La prossima settimana il sindacato incontrerà il presidente della cooperativa in vista del pagamento degli stipendi di dicembre atteso entro il 27 gennaio.