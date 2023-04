Asfaltature, partito l’intervento

Sono iniziati i lavori per nuove asfaltature sul territorio comunale. Gli interventi vanno a interessare il tratto iniziale di via Nerino Garbuio a Marzocchino, cui seguirà l’asfaltatura di via Chiusa a Ripa e quindi via del Palazzo a Seravezza, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e le Scuderie Granducali. "Si tratta di interventi che tengono conto di precise priorità – spiega l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi – per migliorare il livello di sicurezza delle nostre strade. L’elenco delle asfaltature da realizzare è molto lungo e stiamo procedendo su quelle arterie o tratti che versano in peggiori condizioni. Appena avremo a disposizione ulteriori risorse, procederemo con l’asfaltatura di altre strade, sempre seguendo le priorità della sicurezza". I lavori previsti saranno completati entro la settimana, condizioni meteo permettendo.