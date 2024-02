Asfaltature, da lunedì via ai lavori lungo la strada per Capriglia

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità cittadina inseriti nel primo “lotto” di asfaltature. Dopo la sistemazione della traversa che collega via del Castagno all’Aurelia, lunedì sarà la volta di via Capriglia, nel tratto fra piazza Statuto (all’altezza del civico 1 di via Capriglia) e l’intersezione con via Martiri di Sant’Anna compresa. "Stiamo cercando di procedere nel modo più mirato possibile – sottolinea l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – per ottimizzare l’impiego delle risorse a nostra disposizione e recuperare le situazioni che riscontriamo più critiche, anche in base alle segnalazioni raccolte". I lavori avranno una durata massima di 3 giorni e comporteranno la chiusura del tratto: il traffico in salita verso Capriglia sarà deviato sul percorso via San Francesco-via Martiri di Sant’Anna e quando le operazioni raggiungeranno l’intersezione fra quest’ultima e via Capriglia, la circolazione verrà regolata da movieri. L’intervento rientra nel piano da 300mila euro per migliorare sicurezza e qualità della circolazione.