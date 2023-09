Asfaltata via Romboni I cantieri vanno a Lido

È stata completata l’asfaltatura di via Romboni a Camaiore. I lavori proseguono a Lido, dove è in corso il rifacimento del manto stradale di via Tasso. Nei prossimi giorni, il piano straordinario delle asfaltature da 450mila euro si sposterà in via Garibaldi, tra via Italica e via Carducci, in via Fossa dell’Abate nel tratto tra l’ingresso dell’idrovora e via dei Partigiani e alla rotatoria all’incrocio tra la via Italica e l’Aurelia: quest’ultimo intervento sarà eseguito in notturna.