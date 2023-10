Ascensore fuori uso. Abitanti infuriati

L’ascensore è rotto da oltre un mese e mezzo, costringendo anche anziani e disabili a fare a piedi tre o quattro piani. Il problema riguarda uno dei quattro blocchi delle case Erp di via Ficalucci, a Fiumetto, con le famiglie arrabbiate per il preventivo da più di 2mila euro necessario per riparare la scheda madre. La responsabile dell’autogestione ha fatto presente questo disagio chiedendo ad Erp di coprire le spese anche perchè l’ascensore è vecchio di 40 anni, ma l’ente lucchese ha risposto dicendo che il regolamento parla chiaro: le manutenzioni sono a spese degli assegnatari degli alloggi. E così agli abitanti non è rimasto che chiedere un incontro al sindaco Alberto Giovannetti, in calendario a giorni. Con il primo cittadino abbastanza scettico: "Faremo tutte le verifiche del caso con gli uffici, ma se ci sono delle regole vanno osservate".

d.m.