Asbuc Ancora proteste "Impedite le elezioni"

"Il sindaco di Seravezza non vuole tra i piedi un organo rappresentativo degli interessi dei frazionisti". Lo dichiara lettere Rossanna Giannini, portavoce del comitato “Comunità civica della Cappella“ aggiungendo che "è stato impedito ai frazionisti della montagna seravezzina di eleggere un legittimo organo Asbuc", come era stato richiesto ormai più di un anno fa. "Il sindaco – prosegue Giannini – non vuole che i cittadini della montagna si presentino presso la Corte di Appello a difendere i loro interessi". "E non sapendo come impedire legittime elezioni – aggiunge – si sono inventati che i detentori dei diritti sui demani collettivi potrebbero essere tutti gli abitanti di Seravezza: un’affermazione antistorica". "Henraux potrà dunque cavare 500mila metri cubi in dieci anni – conclude la portavoce del Comitato – dando in cambio centomila euro all’anno. E tutto ciò concordato tra la società e il sindaco, senza la sottoscrizione degli abitanti della montagna né del Comune. I consiglieri voteranno questa ingiustizia?".