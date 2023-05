Arte e Natura Res Naturales Sei grandi artisti

Sono sei gli artisti coinvolti nella mostra “Res naturales”, la prima interamente dedicata al tema della natura dalla Accesso Galleria della Piccola Atene da sempre focalizzata sulla figura umana. Una iniziativa dei galleristi inglesi Brad Brubaker e Paul Feakes (foto).

Dal 25 giugno al 6 agosto Susanna Bauer, Angela D’Ospina, Marina Kiselyova, Amber Sena, Sian Smith e Michael Weiss, espongono una selezione di circa quaranta opere che, attraverso l’utilizzo di media molto diversi tra loro, come foglie secche con interventi all’uncinetto, scorci di foreste dipinte su chiffon, paesaggi astratti a olio, rappresentazioni minuziose di cortecce di alberi e fiori, raffigurazioni di oggetti organici, affrontano il tema del legame visivo con il mondo naturale. Dalla fragilità dell’ambiente all’interferenza umana, dalla percezione all’attitudine che abbiamo verso la natura, dall’incitamento a connetterci con la quiete fino all’approccio più scientifico che interpreta i motivi naturali come una reiterazione della sequenza di Fibonacci, ogni artista ha espresso la propria connessione con l’universo che ci circonda. Accompagna l’esposizione, un catalogo con le immagini delle opere in mostra e apparati bio-bibliografici aggiornati.

Maria Nudi