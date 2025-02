Arte e inclusività. Ecco il libro di Binca

Nuovo, importante progetto per l’associazione ’The handYcapped’: Silvio Binca, promotore dell’associazione che sensibilizza sul tema della desminopatia, favorendo la ricerca per la cura di questa patologia rarissima e ancora sconosciuta, ha realizzato un libro tutto da colorare, per trasmettere un grande messaggio: la diversità è un valore, prendi i colori e divertiti con ThehandYcapped Colour Book.

"Un ringraziamento a questa realtà che promuove l’inclusione e la sensibilizzazione sulla disabilità – commenta la consigliera delegata Michela Sargentini –; stiamo lavorando per organizzare una serie di iniziative per sostenere questa pubblicazione e l’impegno dell’associazione".

I disegni del libro realizzato da Binca mostrano personaggi che invitano all’apertura verso la diversità, coinvolgendo i bambini e i lettori che fin da piccoli possono accogliere prospettive di inclusione ed entrare in contatto con realtà diverse. Attraverso le sue pagine si scopre un mondo dove le differenze sono fonte di forza e la diversità è accolta con entusiasmo. Il ricavato delle vendite verrà interamente destinato alla realizzazione dei progetti dell’associazione: fra questi il primo videogioco al mondo con personaggi su carrozzina.