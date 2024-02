Arte e cucina: binomio perfetto a Villa Bertelli

L’arte figurativa, che si sposa con quella culinaria, sarà il tema dell’incontro per la presentazione della settima edizione della collana L’Arte in cucina, nata da un’idea dell’artista fortemarmino Domenico Monteforte(foto) con Guendalina Cappellano in programma domani alle 17 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli. All’incontro, dove faranno gli onori di casa Domenico Monteforte e Guendalina Cappellano, Fabrizio Diolaiuti co-condutttore interverranno dalla senatrice Susanna Donatella Campione, al responsabile editoriale Giorgio Mondadori Carlo Motta, dall’artista Tano Pisano, all’imprenditore fiorentino Mario Luca Giusti, dal giornalista e storico Claudio Roghi Simona, alla nutrizionista Simona Perseo.