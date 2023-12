Arrivare a fine mese ora è un’angoscia. In aumento chi bussa ai centri Caritas

VIAREGGIO

Un incremento “inatteso“ delle tasse come quello che sta per arrivare può provocare un default per alcune famiglie che già vivono sul crinale. La spirale inflazionistica, prima, e adesso la stangata può spingere nuclei a reddito basso tra i nuovi poveri. Lo scivolamento nella povertà è sempre più veloce, e la fuoriuscita da una situazione di disagio e difficoltà sempre più lunga e ardua. La crisi energetica, la pandemia, l’inflazione e lo scontro russo ucraino hanno alimentato le diseguaglianze già presenti e fatto emergere fragilità di persone solitamente protette da questo pericolo. Si registra un numero sempre maggiore di famiglie costrette a fare economia sulla spesa alimentare e di altre che, in contatto con le associazioni e i centri di ascolto per il superamento di problemi teoricamente provvisori, invece ne fanno ritorno.

"L’abolizione del reddito di cittadinanza ha riportato nel circolo della povertà chi prima al limite la sfangava – racconta Carlo Ambrosini, coordinatore del gruppo Caritas della parrocchia S. Giovanni Bosco –. Chi prima, con il reddito, riusciva a tamponare spese basiche, come il cibo o il pagamento di una bolletta, ora invece lo vediamo tornare perché è in difficoltà".

Ma non solo. Si presentano alla Caritas di Don Bosco molti lavoratori poveri, chi un lavoro non riesce a trovarlo e diversi divorziati o separati. "Vediamo anche volti di separati. Quando una coppia si divide, diventano povere entrambe le parti. Ci sono ad esempio mariti divorziati, che, dovendo pagare gli alimenti alla moglie o al figlio, non hanno più soldi per sé stessi. Per non parlare di chi cerca lavoro e non riesce a trovarlo".

"C’è da dire – aggiunge Ambrosini – che nell’aumento di richieste, però, sono calati gli ucraini. Lo scorso anno c’era l’emergenza ucraina, ora, invece, molti sono stati sistemati e inseriti in altre realtà. Dunque, gli aiuti una volta destinati loro, sono stati dirottati verso altre situazioni. Ma nonostante questo, vengono fuori continuamente nuove necessità"

Perché, come evidenza Ambrosini, il settore emergenza povertà c’è sempre e la situazione è sempre più grave.

G.P.